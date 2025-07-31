Nüfus Müdürlükleri mesai saatleri 2025: Ehliyet yenileme saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

2025 yılında Nüfus Müdürlükleri mesai saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kimlik kartı, ehliyet yenileme ve pasaport işlemleri gibi önemli hizmetlerin tamamlanabilmesi için Nüfus Müdürlüklerinin kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Özellikle 31 Temmuz ehliyet yenileme son gününde, Nüfus Müdürlüklerinin çalışma saatleri ve mesai düzeni hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için güncel bilgiler haberimizde. İşte Nüfus Müdürlükleri mesai saatleri!

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025 12:39

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Ehliyet yenileme ve kimlik işlemleri için Nüfus Müdürlüklerine başvuracak olan vatandaşlar, 2025 yılı çalışma saatlerini araştırıyor. Nüfus Müdürlüklerinin sabah kaçta açıldığı ve mesai saatlerinin kaçta sona erdiği, işlemlerini zamanında tamamlamak isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki Nüfus Müdürlükleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte çalışma günleri ve saatleri…

(Kaynak: AA) NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ KAÇTA KAPANIYOR?

🔸2025 yılında Nüfus Müdürlükleri, hafta içi her gün genellikle sabah 08:30'da mesaiye başlayıp akşam 17:00'de hizmet vermeyi sonlandırıyor. Hafta sonları ise diğer devlet kurumları gibi kapalı oluyorlar. 🔸Ancak özellikle kimlik kartı yenileme ve ehliyet işlemleri gibi yoğun taleple karşılaşılan müdürlüklerde mesai saatleri akşam 19:00'a kadar uzatılabiliyor. İşleminizi yapacağınız müdürlüğün çalışma saatlerini önceden kontrol etmek faydalı olacaktır.