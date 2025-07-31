14 yaşında direksiyona geçti... Kağıt gibi ezilen otomobil iki kardeşe mezar oldu

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025 13:00

OTOMOBİL KAĞIT GİBİ EZİLDİ Çarpmanın etkisi ile otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan O.K. ve kardeşi Y.K. (10) bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz iki kardeşin cansız bedeni Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.