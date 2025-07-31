takvim-logo

Saç ekimi için İngiltere'den İstanbul'a geldi hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı

İngiltere’de yaşayan 38 yaşındaki Martyn James Latchman saç ekimi için anlaştığı İstanbul’daki özel klinikte hayatını kaybetti. Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili 'taksirle öldürme' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Saç ekimi için İngiltere’den İstanbul’a geldi hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı

İngiltere'de yaşayan Martyn James Latchman (38), saç ektirmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ta bulunan özel bir klinikle anlaşan hasta, 28 Temmuz'da işleme girdi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

5 saat süren işlemden bir süre sonra fenalaşan genç adam, en yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Saç ekiminin ardından fenalaşan İngiliz hasta hayatını kaybetti

Saç ekimi için geldi hayatını kaybetti (DHA)Saç ekimi için geldi hayatını kaybetti (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yoğun bakım servisine yatırılan Latchman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saç ekimi sonrası hayatını kaybeden Martyn James Latchman (DHA)Saç ekimi sonrası hayatını kaybeden Martyn James Latchman (DHA)

Latchman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili "taksirle öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesinin ülkesine gönderildiği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN