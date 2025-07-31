Saç ekimi için İngiltere'den İstanbul'a geldi hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
İngiltere’de yaşayan 38 yaşındaki Martyn James Latchman saç ekimi için anlaştığı İstanbul’daki özel klinikte hayatını kaybetti. Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili 'taksirle öldürme' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İngiltere'de yaşayan Martyn James Latchman (38), saç ektirmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ta bulunan özel bir klinikle anlaşan hasta, 28 Temmuz'da işleme girdi.
5 saat süren işlemden bir süre sonra fenalaşan genç adam, en yakındaki hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yoğun bakım servisine yatırılan Latchman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.