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Yanardağ patlaması nedir, nasıl oluşur? Deprem yanardağı tetikler mi?

Rusya'nın doğusunda 8.8 şiddetinde büyük bir sarsıntı kaydedildi. Kamçatka Yarımadası'nda yaşanan deprem, bölgedeki aktif yanardağların hareketliliğini tetikledi. Uzmanlar depremle artan yer altı basıncının volkanik patlamalar üzerinde etkili olabileceği uyarısında bulunuyor. Peki yanardağ patlaması nedir, nasıl oluşur? Deprem yanardağı tetikler mi?

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Yanardağ patlaması nedir, nasıl oluşur? Deprem yanardağı tetikler mi?

Yanardağ patlamaları, yer kabuğunun altındaki yüksek basınçlı magmanın yeryüzüne ulaşmasıyla meydana gelen doğal afetlerdir. Bu patlamalar sırasında lav, gaz, kül ve kaya parçaları atmosfere fırlar. Yanardağların nasıl ve neden patladığı ise jeolojik süreçlerle yakından ilgilidir. Peki bir deprem yanardağı gerçekten tetikleyebilir mi? İşte bilimsel yanıtı...

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Yanardağ Patlaması Nedir?

Yanardağ patlaması; magmanın, yer kabuğundaki zayıf noktalardan yüzeye ulaşarak lav ve gaz salması ile oluşur. Yer altındaki magma odacığında biriken basınç, belirli bir eşiği aştığında, yanardağ aktif hale gelir ve patlama gerçekleşir.

AFAD'a göre, bu patlamalar sırasında çevreye yayılan küller, lav akıntıları ve volkanik gazlar hem insanlar hem doğa için büyük risk taşır. Patlamalar birkaç dakika sürebileceği gibi, günler hatta haftalar boyunca da devam edebilir.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Yanardağlar Nasıl Oluşur?

Yanardağlar genellikle levha sınırlarında, yani yer kabuğunu oluşturan tektonik plakaların kesiştiği bölgelerde oluşur. Özellikle:

  1. Yitim zonları (dalma-batma alanları)
  2. Sırt sistemleri (okyanus ortası sırtları)
  3. Sıcak noktalar (Hawaii gibi sabit magmatik kaynaklar) gibi bölgelerde yanardağların yoğunlaştığı görülür.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

MTA'nın (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) verilerine göre, Türkiye de aktif tektonik kuşakta yer aldığı için çeşitli volkanik dağlara ev sahipliği yapmaktadır. Nemrut, Tendürek, Erciyes ve Ağrı Dağı bu kapsamda dikkat çeken örneklerdir.

Dünya alarmda! Rusya 8.8’le sallandı: Tarihin en güçlü 10 depremi listelendiDünya alarmda! Rusya 8.8’le sallandı: Tarihin en güçlü 10 depremi listelendi
Dünya alarmda! Rusya 8.8'le sallandı: Tarihin en güçlü 10 depremi listelendi

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Depremler Yanardağları Tetikler mi?

Depremler ve yanardağlar arasında karmaşık bir ilişki vardır. USGS (ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu) verilerine göre, her deprem bir yanardağı tetiklemez ancak bazı depremler, magma odasında stres artışına neden olarak patlamayı hızlandırabilir.

Rusyada 8.8 büyüklüğünde deprem! Pasifik ülkeleri etkilendi: Kamçatkada yanardağ alarmıRusyada 8.8 büyüklüğünde deprem! Pasifik ülkeleri etkilendi: Kamçatkada yanardağ alarmı
Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! Pasifik ülkeleri etkilendi: Kamçatka'da yanardağ alarmı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Depremin yanardağı tetikleyebilmesi için şu şartlar gerekir:

  1. Yanardağın aktif ya da uykuda olması (yani halihazırda magma ile dolu olması),
  2. Depremin yanardağa çok yakın bir konumda ve yeterince güçlü olması (genellikle M 6.0 ve üzeri),
  3. Yer altı basıncını artıracak şekilde fay sistemlerini etkilemesi.

2010 yılında Şili'de meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bazı volkanlarda gözlemlenen sismik aktivite artışıyla ilişkilendirilmiştir.

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RUSYA'DA YANARDAĞ KÜL PÜSKÜRTÜYOR

Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'ne bağlı Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi'nin (KVERT) verilerine göre, Kamçatka'daki Klyuchevskoy yanardağı, deniz seviyesinden 3 kilometre (1,8 mil) yüksekliğe kadar kül püskürttü.

Interfax haber ajansına göre açıklamada, "Kül bulutu şu ana kadar yanardağın 58 km [36 mil] doğusuna kadar uzandı. Yanardağ zirvede patlayıcı bir şekilde patlamaya devam ediyor. Deniz seviyesinden 8 km [4,9 mil] yüksekliğe kadar kül emisyonları her an meydana gelebilir. Devam eden faaliyet, alçaktan uçan uçakları etkileyebilir." denildi.

KVERT, "Krater neredeyse lavla dolu, lav akıntıları bekliyoruz" diye bildirdi.

KVERT, bu yanardağa havacılık tehlikeleri için turuncu renk kodu atamıştır. Uluslararası hava trafiği rotaları Klyuchevskoy bölgesinden geçmemektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Türkiye'de Volkanik Risk Var mı?

Türkiye'de aktif yanardağ olmasa da, potansiyel volkanik alanlar mevcuttur. AFAD'a göre, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri, geçmişte aktif olan yanardağlarla çevrilidir. Bu bölgelerde jeotermal hareketlilik ve gaz çıkışları halen gözlenmektedir.

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