(Takvim Foto Arşiv) Depremin yanardağı tetikleyebilmesi için şu şartlar gerekir: Yanardağın aktif ya da uykuda olması (yani halihazırda magma ile dolu olması), Depremin yanardağa çok yakın bir konumda ve yeterince güçlü olması (genellikle M 6.0 ve üzeri), Yer altı basıncını artıracak şekilde fay sistemlerini etkilemesi. 2010 yılında Şili'de meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bazı volkanlarda gözlemlenen sismik aktivite artışıyla ilişkilendirilmiştir. AHaber CANLI YAYIN RUSYA'DA YANARDAĞ KÜL PÜSKÜRTÜYOR Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'ne bağlı Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi'nin (KVERT) verilerine göre, Kamçatka'daki Klyuchevskoy yanardağı, deniz seviyesinden 3 kilometre (1,8 mil) yüksekliğe kadar kül püskürttü. Interfax haber ajansına göre açıklamada, "Kül bulutu şu ana kadar yanardağın 58 km [36 mil] doğusuna kadar uzandı. Yanardağ zirvede patlayıcı bir şekilde patlamaya devam ediyor. Deniz seviyesinden 8 km [4,9 mil] yüksekliğe kadar kül emisyonları her an meydana gelebilir. Devam eden faaliyet, alçaktan uçan uçakları etkileyebilir." denildi. KVERT, "Krater neredeyse lavla dolu, lav akıntıları bekliyoruz" diye bildirdi. KVERT, bu yanardağa havacılık tehlikeleri için turuncu renk kodu atamıştır. Uluslararası hava trafiği rotaları Klyuchevskoy bölgesinden geçmemektedir.

(Takvim Foto Arşiv) Türkiye'de Volkanik Risk Var mı? Türkiye'de aktif yanardağ olmasa da, potansiyel volkanik alanlar mevcuttur. AFAD'a göre, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri, geçmişte aktif olan yanardağlarla çevrilidir. Bu bölgelerde jeotermal hareketlilik ve gaz çıkışları halen gözlenmektedir. Sözbilirden mega deprem açıklaması! Şiliden sonra en büyük ikinci deprem Sözbilir'den "mega deprem" açıklaması! Şili'den sonra en büyük ikinci deprem





