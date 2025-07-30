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Dünya alarmda! Rusya 8.8’le sallandı: Tarihin en güçlü 10 depremi listelendi

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, ülke tarihinin 1952'den bu yana yaşadığı en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Türkiye saatiyle 02.25'te gerçekleşen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ile ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletleri dahil olmak üzere birçok bölge için tsunami uyarısı yapıldı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu gelişme sonrası, dünya genelinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremler yeniden gündeme geldi. Peki, tarihin en büyük depremleri hangileri? İşte merak edilen o liste ve geçmişte yaşanan yıkıcı depremler hakkında dikkat çeken detaylar…

Giriş Tarihi: 30.07.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 09:51
Dünya alarmda! Rusya 8.8’le sallandı: Tarihin en güçlü 10 depremi listelendi

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 1952'den bu yana ülke tarihindeki en şiddetli sarsıntı olarak kayda geçen deprem, Türkiye saatiyle 02.25'te gerçekleşti. Rusya, Japonya, Meksika, Alaska ve Hawaii için tsunami uyarısı yapıldı. Depreme ilişkin can kaybı bildirilmezken, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bu gelişmeyle birlikte tarihin en büyük depremleri yeniden gündeme geldi.

Dünya alarmda! Rusya 8.8’le sallandı: Tarihin en güçlü 10 depremi listelendi

🌍 Kayıtlardaki En Büyük 6. Deprem

30 Temmuz 2025 sabahı Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, son yüzyılın en güçlü sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü ilk olarak 8.0 olarak açıklasa da, daha sonra 8.8'e güncelledi.

Bu sarsıntı, dünya tarihinde kayıtlara geçen en şiddetli altıncı deprem oldu.

Dünya alarmda! Rusya 8.8’le sallandı: Tarihin en güçlü 10 depremi listelendi

🌊 Tsunami Alarmı Verildi

Depremin hemen ardından Rusya, Japonya, ABD ve Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan birçok ülkede tsunami uyarıları peş peşe geldi.

Özellikle Kuril Adaları çevresinde 3-4 metrelik dev dalgalar Severo-Kurilsk liman kentine ulaştı.

Rus yetkililer bölgeyi hızla tahliye ederken, artçı sarsıntıların bir ay sürebileceği açıklandı.

Dünya alarmda! Rusya 8.8’le sallandı: Tarihin en güçlü 10 depremi listelendi

📍 Depremin Merkezi: Petropavlovsk-Kamçatski'nin Doğusu

USGS verilerine göre, depremin merkez üssü Petropavlovsk-Kamçatski kentinin yaklaşık 119 kilometre doğu-güneydoğusunda yer aldı. Bölgede yaklaşık 165 bin kişi yaşıyor ve ilk raporlara göre çok sayıda kişi yaralandı.

Dünya alarmda! Rusya 8.8’le sallandı: Tarihin en güçlü 10 depremi listelendi

📢 Valilikten Açıklama: "Onlarca Yıldır Böylesi Görülmedi"

Kamçatka Valisi Vladimir Solodov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugünkü deprem onlarca yılın en şiddetlisiydi," dedi. Sağlık Bakanlığı ise şu ana kadar ciddi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.