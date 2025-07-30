Dünya alarmda! Rusya 8.8’le sallandı: Tarihin en güçlü 10 depremi listelendi

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, ülke tarihinin 1952'den bu yana yaşadığı en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Türkiye saatiyle 02.25'te gerçekleşen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ile ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletleri dahil olmak üzere birçok bölge için tsunami uyarısı yapıldı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu gelişme sonrası, dünya genelinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremler yeniden gündeme geldi. Peki, tarihin en büyük depremleri hangileri? İşte merak edilen o liste ve geçmişte yaşanan yıkıcı depremler hakkında dikkat çeken detaylar…