Kayınpederi tarafından öldürülen eşine ilk yardım yaptığı anları anlattı! Tehdit mesajları kan dondurdu

Komşuları, yaralanan iki kardeşi hafif ticari araca bindirerek, hastaneye götürdü. Burada ameliyata alınan Nihat Köse , doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan Mesut Köse ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Evli ve 3 çocuk babası Nihat Köse'nin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi, yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evine yakın bir sokakta yakalanan Erol Köse ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Murat Köse'nin ağabeyi Nihat Köse'ye gönderdiği mesajlar

"3 ÇOCUĞUM ÖKSÜZ KALDI"

Nihat Köse'nin acılı eşi Hatice Köse, arazinin mühürlenmesinden kendilerini sorumlu tuttuklarını belirterek, "Biz bunu yapmadığımızı söylemek, kendimizi aklamak için oraya gittik. Fakat eşimi kaybettim. Suçsuz yere öldü. Tüm bunlar kaynım yüzünden yaşandı. Sürekli mesajlar attı, küfürler etti. Biz onlardan hiçbir şey istemiyorduk. Şimdi 20 yılım kaybolup gitti, 3 çocuğum da öksüz kaldı" diye konuştu.

Nihat Köse (takvim foto arşiv)

"ÇOK KAN KAYBETTİ"

Eşine sopalarla saldırdıklarını anlatan Köse, "Kavgayı zorla ayırdık ancak tekrar saldırdılar. O sırada kayınpederim av tüfeğiyle ateş etti. Eşime ilk müdahalesini yapmaya çalıştım ancak çok kan kaybetti. Başta kendindeydi, 'Kemerini çıkarmama yardım et canım' dedim. Bir yandan da ambulansı çağırmaya çalışıyordum. Karnını açtığımda saçma yaralarını gördüm. Gözleri açıktı ancak kayınpederim başına tekme attı ve o anda bilinci kapandı. Hastaneye gittiğimizde kalbi durdu, sonra da kaybettik" ifadelerini kullandı.

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