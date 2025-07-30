Avcılar’da bir genç kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü 72 yaşındaki adamı bıçakladı

Avcılar'da kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı (DHA)

"BENİ KURTAR DİYE BAĞIRIYORDU"

Bina sakini Erdoğan Özdemir, "Beni kurtar diye bağırıyordu, ondan kalktım. Ben de zannettim ki banyoda düştü. Kapıyı açan yok, telefonla aradım cevap veren yok. Bu seferde kapıyı başka şekilde açacaktım" dedi.