Kamçatka'da balinalar neden karaya vurdu? Hayvanlar depremi nasıl hisseder? Depremde balıklar neden ölür?
Doğanın en hassas canlıları, deprem gibi yıkıcı doğa olaylarını önceden algılayabiliyor mu? Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, hayvanların özellikle sudaki kimyasal değişikliklere karşı duyarlılığının, deprem öncesi davranışlarındaki farklılıkları açıklayabileceğini gösteriyor. Peki Kamçatka'da balinalar neden karaya vurdu? Hayvanlar depremi nasıl hisseder? Depremde balıklar neden ölür? İşte konuya ilişkin tüm detaylar.
Japonya'nın Tateyama kentinde kıyıya vuran balinalar, hayvanların depremi önceden hissedip hissetmediği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bilimsel araştırmalar, bazı hayvanların sudaki kimyasal değişimlere karşı hassas olduğunu ve bu değişimlerin deprem öncesi davranışlarını etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, balinaların yön bulma sisteminin sismik hareketlerden etkilenebileceğini ve bu durumun karaya vurmalara yol açabileceğini belirtiyor.
Depremlerden önce hayvanlar neden olağan dışı davranış sergiler?
Bilim insanları uzun yıllardır depremlerden önce bazı hayvanların tuhaf ve normal dışı davranışlar gösterdiğini gözlemliyor. Bu gözlemler yıllar içinde artmasına rağmen, davranışların arkasındaki mekanizma tam olarak çözülebilmiş değil. Ancak güncel araştırmalar, hayvanların çevresindeki kimyasal değişiklikleri algılayarak sismik hareketleri önceden sezebileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Suyun Kimyası Değişiyor
2011 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, İtalya'nın L'Aquila kentinde 2009 yılında meydana gelen depremden önce yakınlardaki bir gölde yaşayan kurbağalar topluca göç etti. Araştırmacılar, bu olayda suyun kimyasal yapısında sismik basınç nedeniyle değişimler yaşandığını tespit etti.
Jeofizikçi Friedmann Freund ve NASA destekli bilim insanları, tektonik tabakaların oluşturduğu yüksek basınç altındaki kaya kütlelerinin çevrelerine elektrik yüklü parçacıklar yaydığını ortaya koydu. Bu parçacıklar su ile temas ettiğinde hidrojen peroksit gibi yeni kimyasallar oluşuyor. Böylece suda yaşayan canlıların davranışlarını etkileyen kimyasal reaksiyonlar tetikleniyor.
Bu kimyasal değişikliklerin su canlılarında stres ve panik yaratarak olağan dışı göç ve hareketlere neden olduğu düşünülüyor.