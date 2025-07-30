Kamçatka’da balinalar neden karaya vurdu? Hayvanlar depremi nasıl hisseder? Depremde balıklar neden ölür?

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2025 15:35

Japonya 'nın Tateyama kentinde kıyıya vuran balina lar, hayvanların deprem i önceden hissedip hissetmediği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bilimsel araştırmalar, bazı hayvanların sudaki kimyasal değişimlere karşı hassas olduğunu ve bu değişimlerin deprem öncesi davranışlarını etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, balinaların yön bulma sisteminin sismik hareketlerden etkilenebileceğini ve bu durumun karaya vurmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları uzun yıllardır deprem lerden önce bazı hayvanların tuhaf ve normal dışı davranışlar gösterdiğini gözlemliyor. Bu gözlemler yıllar içinde artmasına rağmen, davranışların arkasındaki mekanizma tam olarak çözülebilmiş değil. Ancak güncel araştırmalar, hayvanların çevresindeki kimyasal değişiklikleri algılayarak sismik hareketleri önceden sezebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

(Japonya televizyonu)

Suyun Kimyası Değişiyor

2011 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, İtalya'nın L'Aquila kentinde 2009 yılında meydana gelen depremden önce yakınlardaki bir gölde yaşayan kurbağalar topluca göç etti. Araştırmacılar, bu olayda suyun kimyasal yapısında sismik basınç nedeniyle değişimler yaşandığını tespit etti.

Jeofizikçi Friedmann Freund ve NASA destekli bilim insanları, tektonik tabakaların oluşturduğu yüksek basınç altındaki kaya kütlelerinin çevrelerine elektrik yüklü parçacıklar yaydığını ortaya koydu. Bu parçacıklar su ile temas ettiğinde hidrojen peroksit gibi yeni kimyasallar oluşuyor. Böylece suda yaşayan canlıların davranışlarını etkileyen kimyasal reaksiyonlar tetikleniyor.

Bu kimyasal değişikliklerin su canlılarında stres ve panik yaratarak olağan dışı göç ve hareketlere neden olduğu düşünülüyor.