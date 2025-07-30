Bayrampaşa'da yangın paniği | Ekipler harekete geçti

İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan binada yangın çıktı. Alevler yanındaki iki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hasar alan binalar havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2025 17:38

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Yangın, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada çıktı. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki iki binaya sıçradı. Bayrampaşa'da çatı yangını İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bayrampaşa'da yangın paniği | Ekipler harekete geçti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Kısa sürede söndürülen yangında iki binanın çatı kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Yangının çıktığı bina ve iki binanın son hali drone ile görüntülendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Bayrampaşa'daki yangın havadan görüntülendi

Bayrampaşa'da yangın paniği | Ekipler harekete geçti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, "Alışverişten geldim eşimle, ona yukarıda duman var derken birden alevlendi patladı. Eşim hemen itfaiyeyi aradı, geldiler. Kimseyi görmedik. Kendiliğinden mi nasıl oldu bilmiyorum" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN