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Acil serviste korku dolu anlar! Doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

Şanlıurfa'da acil serviste görevli doktor ve güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Acil serviste korku dolu anlar! Doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

Acil serviste korku dolu anlar! Doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı (İHA)Acil serviste korku dolu anlar! Doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı (İHA)

DOKTOR VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI
Elindeki bıçakla hastaneye giden İbrahim Halil K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle acil serviste görevli güvenlik personelini boğazından bıçakladı. Saldırgan daha sonra Acil Servis Doktoru İsmail A.'yı da boğazından bıçakladı.

Şanlıurfa'da acil serviste bıçaklı saldırı

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın rahat tavırları kan dondurdu. Güvenlik görevlisini boynundan bıçaklayan şahıs hiçbir şey olmamış gibi koridorda yoluna devam etti. Zanlının elinden kaçarak kurtulan güvenlik görevlisi ise acil servisteki müdahale odasına girerek canını kurtardı.

Şanlıurfa'da acil doktoruna bıçaklı saldırı kameraya yansıdı

Görüntülerde, zanlının kaçarken koridorda bu kez acil servis doktoru İsmail A.'yı boğazından bıçakladığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan saldırgan, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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