Sabah Gazetesi'nin acı kaybı: Erdem Sabih Anılan hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Erdem Sabih Anılan, tatil için bulunduğu Bodrum’da denizde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2025 10:19

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Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Erdem Sabih Anılan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gazetecilik mesleğine 1985 yılında başlayan ve uzun yıllardır Sabah Gazetesi Ankara Bürosu'nda görev yapan Anılan'ın ani vefatı, mesai arkadaşları başta olmak üzere, basın camiasında derin üzüntü yarattı. Sakin kişiliği, mesleğine olan bağlılığı ve üretkenliğiyle tanınan Anılan, arkasında güçlü bir mesleki miras ve edebi eserler bıraktı.

Mersin doğumlu olan Erdem Sabih Anılan, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. 1987 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe Günaydın Gazetesi'nin Ankara bürosunda başladı. Kariyeri boyunca Siyah Beyaz, Öncü, Akşam ve Star gazetelerinde muhabirlikten haber müdürlüğüne kadar pek çok görev üstlendi. Son olarak Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörlüğü görevini sürdürüyordu.

Erdem Sabih Anılan

Gazeteciliğin yanı sıra yazarlık yönüyle de tanınan Anılan; "Kanuni - Padişahlar da Ağlar", "Cariyelikten Hasekiliğe Hürrem", "Valide Sultan", "Fatih - Ateşin Soğuk Yüzü", "Şeyhini Arayan Derviş Yunus Emre" ve "Mevlana" gibi önemli tarihî ve kültürel eserlerin de yazarıydı.

Erdem Sabih Anılan evli ve iki çocuk babasıydı

BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Anılan'ın, yarın (30 Temmuz) Mersin merkezde bulunan Akbelen Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından bir süre önce kaybettiği babasının yanında toprağa verileceği bildirildi.