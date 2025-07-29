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Maltepe'de servis otobüsü şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 8 yaralı

İstanbul Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsü şarampole yuvarlandı. Feci kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, otobüsün kaldırılması için çalışma başlattı.

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Maltepe’de servis otobüsü şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 8 yaralı

Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Maltepe'de servis otobüsü şarampole devrildi (AA)Maltepe'de servis otobüsü şarampole devrildi (AA)

Başöğretmen Caddesi'nden D-100 kara yolu istikametine seyir halinde olan 34 LCB 031 plakalı servis otobüsü, Maltepe Köprüsü Kavşağı'nda aydınlatma direği ve yön levhalarına çarptı.

Maltepe'de otobüs şarampole uçtu: 8 yaralı

Maltepe'de servis otobüsü şarampole devrildi (AA)Maltepe'de servis otobüsü şarampole devrildi (AA)

Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşan otobüs, köprülü kavşaktan yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü.

Maltepe'de servis otobüsü şarampole devrildi (AA)Maltepe'de servis otobüsü şarampole devrildi (AA)

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 8 kişi, bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de servis otobüsü şarampole devrildi (AA)Maltepe'de servis otobüsü şarampole devrildi (AA)

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, otobüsü bulunduğu yerden kaldırdı. Vinç yardımıyla kaldırılmaya çalışılan otobüsün halatların kopması nedeniyle düşmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.