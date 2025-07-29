Maltepe'de servis otobüsü şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 8 yaralı
İstanbul Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsü şarampole yuvarlandı. Feci kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, otobüsün kaldırılması için çalışma başlattı.
Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Başöğretmen Caddesi'nden D-100 kara yolu istikametine seyir halinde olan 34 LCB 031 plakalı servis otobüsü, Maltepe Köprüsü Kavşağı'nda aydınlatma direği ve yön levhalarına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşan otobüs, köprülü kavşaktan yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü.