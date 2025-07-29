Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan şahıslar olay yerinde gözaltına alındı!

İstanbul Esenyurt'ta otluk arazide güpegündüz uyuşturucu kullandıkları belirlenen şahıslar, vatandaş ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde uyuşturucu yapımında kullanılan bidonların da bulunduğu tespit edildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2025 15:58

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, güpegündüz otluk arazide uyuşturucu kullanan şahıslar olay yerinde gözaltına alındı. Esenyurt'ta uyuşturucu partisi kamerada! Olay, Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup sabah saatlerinde otluk alanda uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle sersemleşen ve çevreye rahatsızlık veren şahısların, arazide uyuşturucu madde yapımı için bidonlar bulundurdukları belirlendi.

POLİSLER OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALDI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen N.K., E.T., M.G., A.T. ve O.B.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma veya kullanma' suçundan işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Arazide uyuşturucu madde kullanan şahısların o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların uyuşturucu tükettikleri anlar ve polis ekiplerinin şahısları gözaltına aldığı anlar yer aldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN