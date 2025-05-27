Şükriye Aci'nin şikayetini geri çektiği davanın perde arkasında dikkat çeken iddia
Şükriye Aci, 'Maddi manevi zararlarımız giderildi' diyerek Timur Cihantimur ve Eylem Tok’a yönelik şikayetinden vazgeçti. Aileye, Tok’un eski sevgilisinin arkadaşı aracılığıyla ulaşıldığı iddia edildi.
Şükriye Aci, "Maddi manevi zararlarımız giderildi" dedi. Eşini öldüren Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'a yönelik şikayetini çekti.
İlginç bir iddia geldi. Buna göre Tok'un eski sevgilisinin arkadaşı aileye girdi. Şükriye Aci'yi tazminata ikna etti. Dilekçeyi yazan kişi ise baba Bülent Cihantimur.