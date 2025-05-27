Evde, sokakta, halı sahada... Kalp krizi kol geziyor! Siirt’te 6 yaşındaki çocuk can verdi

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtiler varsa dikkat (Takvim.com.tr)





BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN



Uzmanlar, göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.



Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durmanın önemine dikkat çekiyor.



Stresi yönetmek de kalp sağlığını korumak için temel faktör olarak görülüyor.











