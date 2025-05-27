Evde, sokakta, halı sahada... Kalp krizi kol geziyor! Siirt'te 6 yaşındaki çocuk can verdi
Siirt Baykan'da kalp krizi geçiren 6 yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek, yaşamını yitirdi. Son zamanlarda genç yaşta kalp krizine bağlı ölümler dikkat çekerken uzmanlar, göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Türkiye son günlerde genç yaştaki kalp krizi vakalarına tanıklık ediyor.
Siirt'in Baykan ilçesinden gelen acı haber yürekleri dağladı. 6 yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Atabağı beldesinde evinde fenalaşan minik Celbek ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Celbek'in cenazesi, Atabağı beldesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Yine Siirt'te geride bıraktığımız günlerde kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi kalp krizi geçirmiş, kurtarılamamıştı.
HALI SAHADA KALP KRİZİ
Kağıthane'de 45 yaşındaki Hasan Gürleyen, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada maçın bitimine 5 dakika kala yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Gürleyen, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.