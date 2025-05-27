takvim-logo

Evde, sokakta, halı sahada... Kalp krizi kol geziyor! Siirt'te 6 yaşındaki çocuk can verdi

Siirt Baykan'da kalp krizi geçiren 6 yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek, yaşamını yitirdi. Son zamanlarda genç yaşta kalp krizine bağlı ölümler dikkat çekerken uzmanlar, göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Evde, sokakta, halı sahada... Kalp krizi kol geziyor! Siirt’te 6 yaşındaki çocuk can verdi

Türkiye son günlerde genç yaştaki kalp krizi vakalarına tanıklık ediyor.

Siirt'in Baykan ilçesinden gelen acı haber yürekleri dağladı. 6 yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Atabağı beldesinde evinde fenalaşan minik Celbek ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Celbek'in cenazesi, Atabağı beldesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kalp krizi geçiren üniversite öğrencisi kurtarılamadı (Takvim.com.tr)Kalp krizi geçiren üniversite öğrencisi kurtarılamadı (Takvim.com.tr)


KALDIRIMDA YÜRÜRKEN KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Yine Siirt'te geride bıraktığımız günlerde kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi kalp krizi geçirmiş, kurtarılamamıştı.

Halı sahada kalp krizi geçiren talihsiz adam can verdi (Takvim.com.tr)Halı sahada kalp krizi geçiren talihsiz adam can verdi (Takvim.com.tr)



HALI SAHADA KALP KRİZİ

Kağıthane'de 45 yaşındaki Hasan Gürleyen, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada maçın bitimine 5 dakika kala yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Gürleyen, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Halı sahada kalp krizi can aldı (Takvim.com.tr)Halı sahada kalp krizi can aldı (Takvim.com.tr)

İstanbul Sancaktepe'de 17 yaşındaki Hasan Yalavaç, Bakırköy'de 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan halı sahada kalp krizi geçirmesi sonucu vefat etti.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtiler varsa dikkat (Takvim.com.tr)Göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtiler varsa dikkat (Takvim.com.tr)


BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Uzmanlar, göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durmanın önemine dikkat çekiyor.

Stresi yönetmek de kalp sağlığını korumak için temel faktör olarak görülüyor.

Kalbin yolu egzersizKalbin yolu egzersiz
Kalbin yolu egzersiz