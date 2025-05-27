Dijital fareler 1 milyar vurdu! 10 ilde suç örgütlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini, 33 kişinin tutuklandığını ve 1 milyar liralık banka hesapları ile 10 iş yeri, 41 gayrimenkule el konulduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Sivas Yıldızeli ve Hatay Samandağ merkezli olmak üzere güvenlik güçlerince 10 ilde operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucu sahte dijital uygulamalarla vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve 36 paravan şirket aracılığıyla vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 56 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu 1 milyar liralık 693 banka hesabı, 41 kripto varlık ile 1 milyar 500 milyon lira değerinde 10 iş yeri, 164 arsa/tarla, 41 gayrimenkul, 27 araç ve 1 akaryakıt istasyonuna el konulduğuna dikkati çeken Yerlikaya, gözaltına alınan 56 şüpheliden 33'ünün tutuklandığını, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

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