Denizli'de ev sahibinden gizli kamera skandalı!

Denizli’de üniversite bölgesinde evini apart daireye çevirip kiraya veren bir ev sahibinin, üçlü prizlere gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Kiracının şüphesi üzerine fark edilen kameralar, polisin incelemesiyle tespit edildi. Ev sahibi M.F. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 13:25

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Denizli'nin Pamukkale İlçesinde evinin alt katını bölerek 3 apart dairesine dönüştüren ev sahibi M. F., apart dairelerini günlük olarak kiraya veriyordu. Odalardan birisini kiralayan müşterinin dikkatini duvardaki üçlü prizin içerisinde yanan ışık çekti.

Durumdan şüphelenen kiracı odadaki yatağa görecek şekilde konumlandırılmış üçlü prizi sökerek çıkarttı.

Denizli'de ev sahibinden gizli kamera skandalı (İHA)

GİZLENMİŞ KAMERA BULUNDU

Üçlü prizin içerisine gizlenmiş kamera ve ona bağlı hafıza kartını bulan kiracı oda içerisindeki ikinci bir üçlü prizi sökünce benzer bir manzara ile karşılaştı.

POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ

Kiracının durumu ihbar etmesi üzerine iskana polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de ev sahibinden gizli kamera skandalı (İHA)

TUTUKLANDI



Polis ekiplerinin diğer iki oda da yaptığı incelemelerde aynı şekilde kurulmuş gizli kamera düzeneklerini olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alına M. F. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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