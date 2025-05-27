Çalıntı makalelerle dekanlık koltuğuna oturan Mehmet Altunkaya'nın profesörlüğü iptal edildi!

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin eski dekanı Mehmet Altunkaya’nın intihal yaptığı iddia edildi. Profesörlüğüne son verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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Akdeniz Üniversitesi'nde eski rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, döneminde rektör yardımcılığı yapan, Hukuk Fakültesi'nin de uzun yıllar dekanı olan Mehmet Altunkaya hakkında yapılan bir şikayette; akademik ünvanları hak ederek almadığı, koşulları sağlamadığı halde sahte belge düzenleyip idareyi kandırdığı ifade edildi.



KOPYA ALMAN HOCADAN: Örnek de veren şikayetçi, 'Doç. Dr. Mehmet Altunkaya, Fitness Sözleşmesi, Sayram, Konya 2015' künyeli kitabın, Hans Geisler'in 'Die Erstlaufzeit beim Fitnessvertrag-Hamburg 2008' künyeli kitabının aynen çevrildiği, dipnotların bile aynen aktarıldığını kaydetti.



KOPYALAMASI BİLE HATALI: AÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişinin incelemesi neticesinde, şikayete konu iddiaların doğru olduğu belirlendi. İfadelerinde çok üzgün olduğunu da belirten Altunkaya, "3 Temmuz 2015'te profesör kadrosuna başvurdum. Kastım kesinlikle yoktur" dedi.



PROF'LUĞU İPTAL EDİLDİ

Üniversite Yönetim Kurulu kararında, Altunkaya'nın profesörlük kadrosu iptal edildi ve doçentlik kadrosuna düşürüldü. Üniversite Yönetim Kurulu'nun bu kararı, onaylanması için YÖK Başkanlığı'na gönderildi. Altunkaya'nın devletten aldığı maaşların geri alınıp alınmayacağı henüz belli değil.

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