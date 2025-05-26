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Şerif Sezer trafik kazası geçirdi: Aracı hurdaya döndü

Usta oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda genç bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşanan kazada hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

DHA
DHA
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Şerif Sezer trafik kazası geçirdi: Aracı hurdaya döndü

Yalı Çapkını dizisinin Hattuç Hala'sı Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda korkutan bir trafik kazası geçirdi.

Şerif Sezer trafik kazası geçirdiŞerif Sezer trafik kazası geçirdi

Karşı yönden gelen genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle iki araç çarpıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıkan Sezer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şerif Sezer trafik kazası geçirdi (DHA)Şerif Sezer trafik kazası geçirdi (DHA)

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın ardından yol kısa süre trafiğe kapandı. Olay yerine sevk edilen ekipler araçları kaldırarak yolu yeniden açtı.

Şerif Sezer trafik kazası geçirdi (DHA)Şerif Sezer trafik kazası geçirdi (DHA)