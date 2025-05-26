Şerif Sezer trafik kazası geçirdi: Aracı hurdaya döndü
Usta oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda genç bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşanan kazada hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Yalı Çapkını dizisinin Hattuç Hala'sı Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda korkutan bir trafik kazası geçirdi.
Karşı yönden gelen genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle iki araç çarpıştı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıkan Sezer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kazanın ardından yol kısa süre trafiğe kapandı. Olay yerine sevk edilen ekipler araçları kaldırarak yolu yeniden açtı.