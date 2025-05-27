Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis atamaları artık puanla

Emniyet Müdürlüğü'nde görev puanına dayalı yeni atama sistemi ile 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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Emniyet Müdürlüğü'nde görev puanına dayalı yeni atama sistemi ile 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, "Öğretmenlerimizde ve sağlık çalışanlarımızda olduğu gibi polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak. Görev puanı; günlük görev yeri puanı ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor" dedi ve sistemi şöyle anlattı:



Günlük görev yeri puanı, birinci ve ikinci bölgedeki illerimiz ile İstanbul için ek puan, Ticaret Bakanlığı Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan il ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması, il tercih edilme puanı, son 5 yılda personel başına düşen olay sayısıyla belirlenen iş yükü puanı; bunların toplamı görev puanını oluşturacak.

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