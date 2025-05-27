Azmiyle fiziksel engellerini yendi | Otizmli Ata 1.5 yılda tenis milli takımına girmeyi başardı

Otizmli Ata Türközü, 1.5 yıl önce başladığı tenis sporunda azmiyle fiziksel engellerini yendi. Down Sendromlu ve Otizm Milli Takımı’na girdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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Tekirdağ Çorlu'da yaşayan kimyager çift Elif Türközü (42)-Çağdaş Türközü'nün tek çocuğu otizmli Ata Türközü (3), yaşama sporla sarıldı. Lise 1. sınıfa giden Ata, 2019 yılına kadar yüzme, 2020'den 2023'e kadar masa tenisi, 2024'te okçuluk sporu yaparak başarılar elde etti.

Yaklaşık 1.5 yıl önce de tenise başlayan Türközü, Muğla Dalaman'da yapılan Down Sendromlu ve Otizm Milli Takım tenis seçmelerinde başarılı olarak milli formayı giymeye hak kazandı.

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