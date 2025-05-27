Aile boyu müebbet | Narin Güran cinayeti davasında 4 sanık hakkında karar verildi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayetinin kararını onadı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi, anne, amca ve ağabeye ağırlaştırılmış müebbet, itirafçı Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın ölümüne ilişkin görülen davada verilen cezalar kesinleşti.

Türkiye'de büyük infiale yol açan bu olayda, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Küçük kızın cesedini nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Narin Güran davasında oy çokluğuyla karar vererek, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezasını onadı.

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