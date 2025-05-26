17 yaşındaki Hasan'ı Fransa'da baltayla öldürdüler

Fransa'da 20 Mayıs'ta Fransa'nın Creil kentindeki bir süpermarketin otoparkında meydana geldi. 17 yaşındaki Hasan Horoz, eğitim gördüğü lisede daha önce tartıştığı 3 kişinin baltalı saldırısına uğradı, olay yerinde hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025

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Fransa'da 20 Mayıs'ta Fransa'nın Creil kentindeki bir süpermarketin otoparkında meydana geldi. 17 yaşındaki Hasan Horoz, eğitim gördüğü lisede daha önce tartıştığı 3 kişinin baltalı saldırısına uğradı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakalanan 2'si kardeş 3 Türk, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Nurhak'taki törende oğluyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamayan Fatoş Horoz, "Cenazesine değil de düğününe gelseydiniz dostlarım Oğlum ben buradayım annem" dedikten sonra tabutu öpüp karanfil bıraktı.

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