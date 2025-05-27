Asrın felaketinde yıkılan Adıyaman Zey Köyü yeniden inşa edildi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın depreminde yıkılan Adıyaman’daki Zey köyünde bulunan 107 evi yeniden inşa etti. Köye giden Bakan Murat Kurum, coşkuyla karşılandı. Kurum, “Devletimiz-milletimiz el ele verdi, hamdolsun vatandaşımız bu evlerde güven ve huzur içinde oturuyor” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Devlet, deprem bölgesinden bir an olsun elini çekmedi. Konutların hızla yükselmesini sağladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Adıyaman'daki deprem bölgesinin en büyük şantiyesi olan İndere'nin eteğindeki bölgede 135 dönümlük alanda Zey köyünü yeniden inşa etti.

'BİZE BEBEK GİBİ BAKTINIZ'

Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zey köyüne gitti. Vatandaşlar, Kurum'u coşkuyla karşıladı. Köydeki çalışmaların büyük bir özveriyle tamamlandığını belirten bir vatandaşın, "Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizlerden bin kere razı olsun. İlk günden beri bize bebek gibi baktınız. Size sarılmak istiyorum." sözleri duygulandırdı.

Daha sonra Er Ailesi'nin evine konuk olan Bakan Kurum, "Devletimiz-milletimiz el ele verdi, bugün hamdolsun vatandaşımız bu evlerde güven ve huzur içinde oturuyor." dedi.

Ev sahibi Abdullah Er, "Evlerimiz mükemmel yapılmış" derken; eşi Zehra Er ise "Koskoca bir dağ delindi, bir şehir merkezi açıldı." ifadesini kullandı.

Ziyarette ortaokul öğrencisi Medine Er, okul müdürüyle birlikte yazdıkları depremle ilgili şiiri okudu. Ailenin oğlu Ahmet (7) ise Bakan Kurum'a İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını okudu. Köy muhtarı İsrafil Ay, "Buraya böyle evler yapılacağı, buranın böyle modern bir köy olacağı kimsenin aklından dahi geçmezdi" diye konuştu.

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