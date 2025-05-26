İlk yapay zeka cinayeti! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Character.ai programı, 14 yaşındaki oğlunun yapay zeka karakterlerinden birine takıntılı hale geldikten sonra intihar ettiğini söyleyen bir annenin açtığı davayla karşı karşıya. Sohbet dökümlerine göre, çocuk chatbot ile intiharı konuşuyor. Yapay zeka da teşvik ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025

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Profesyonel bir terapiste danışmanın daha iyi olduğu yaygın olarak kabul edilse de, dünyanın dört bir yanından insanlar özel hayatlarını yapay zeka sohbet robotlarıyla paylaşıyor.

UZMANLAR ENDİŞELİ

Ancak Character.ai adlı yapay zeka programı şu anda, 14 yaşındaki oğlunun yapay zeka karakterlerinden birine takıntılı hale geldikten sonra intihar ettiğini söyleyen bir annenin açtığı davayla karşı karşıya. Mahkeme dosyalarında yer alan sohbet dökümlerine göre, çocuk chatbot ile hayatına son vermeyi tartışıyor. Son konuşmalarında sohbet robotuna "eve döneceğini" söylemiş ve iddiaya göre robot da "mümkün olan en kısa sürede" onu bunu yapmaya teşvik etmiş. Character.ai davada dile getirilen iddiaları reddediyor.

DENEYİMSİZ TERAPİSTLER

Uzmanlar, önyargılı olma ve sınırlı bilgileri nedeniyle sohbet robotları konusunda endişeli. Ancak bazıları da, uzman yardımının kolayca bulunamadığı durumlarda sohbet robotlarının yardımcı olabileceğine inanıyor. Character.ai ve ChatGPT gibi robotlar bir konuşma dizisindeki bir sonraki kelimeyi tahmin etmek için internet siteleri, makaleler, kitaplar veya blog yazıları gibi çok sayıda veriyle eğitiliyor. Buradan da insan benzeri metin ve etkileşimleri tahmin ediyor ve üretiyorlar. Imperial College London'dan Profesör Hamed Haddadi, bu sohbet robotlarını "deneyimsiz bir terapiste" benzetiyor.

Dartmouth College araştırmacıları, sohbet robotlarının anksiyete, depresyon veya yeme bozukluğu teşhisi koyduğu kişiler üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma yaptı. Dört hafta sonra sohbet robotu kullanıcılarının depresyon semptomlarında yüzde 51'lik bir azalma görüldü.

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