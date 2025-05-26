Eski eş dehşeti: Milli jimnastikçi Elena Ryabinina bıçaklanarak öldürüldü

Rus jimnastikçi Elena Ryabinina, Türk asıllı eşi Mete Etzfela’dan boşanmak istedi. Cani adam öfkelendi. Oğullarının yaş gününde genç kadını katletti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025

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Milli jimnastikçi olan Elena Ryabinina (35), 4 yıl önce Türk vatandaşı olan ve Alman vatandaşlığı bulunan Mete Etzfela ile hayatını birleştirdi. Çift, Almanya'ya yerleşti.

Bir süre sonra anlaşamayan Elena Ryabinina, çocuğunu alıp Rusya'ya gitti. Boşanmak istemediği iddia edilen Mete Etzfela ise eşini ikna etmek için peşinden gitti.

Elena, çocuğu için doğum günü partisi hazırlığı yapmaya başladı. O sırada eve gelen Mete Etzfela, Elena Ryabinina'yı bıçaklayarak katletti. Yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin hastanede devam ettiği açıklandı. Mete Etzfela, yakalandı.

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