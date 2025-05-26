Düğün salonunda taş kemer yıkıldı! Doktor öldü eşi ağır yaralandı
Dekoratif taş kemer yıkıldı. Genç doktor can verdi, eşi ağır yaralandı.
İzmir'de bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif taş kemeri yıkıldı. Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kaldı.
İtfaiye ve AFAD ekiplerince çift bulundukları yerden çıkarılarak Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, işletme yetkilisi N.C.'yi (50) gözaltına aldı.