Düğün salonunda taş kemer yıkıldı! Doktor öldü eşi ağır yaralandı

Dekoratif taş kemer yıkıldı. Genç doktor can verdi, eşi ağır yaralandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025

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İzmir'de bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif taş kemeri yıkıldı. Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kaldı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince çift bulundukları yerden çıkarılarak Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, işletme yetkilisi N.C.'yi (50) gözaltına aldı.

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