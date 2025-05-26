Cübbe oyunu | Annesini bıçaklayan Kübra yargılandığı mahkemede avukat rolü yaptı

Annesini bıçaklama davası devam eden Kübra Ç., mahkemede avukat olmadığı halde kendisini “Stajyer avukat” olarak tanıttı. Cübbe giydiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Annesinin ikinci kez şikayetçi olmasıyla 'Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma' suçundan dava açıldı.

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025

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Pes dedirten olay, 2022 yılında İstanbul Pendik'te yaşandı. İddiaya göre; Kübra Ç. (25), tartıştığı annesi Yasemin G. (45)'nin yüzünü tırmaladı. Kübra Ç., annesine "Bu ev benim olacak. Gerekirse öldüreceğim" diyerek tehdit etti.

Daha sonra Kübra Ç., eline aldığı bıçakla annesine saldırdı. Yasemin G.'nin kızından şikâyetçi olmasıyla, Kübra Ç.'ye "basit yaralama", "hakaret" ve "silahla tehdit"ten 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu dava sürerken Kübra Ç. hakkında yeni bir suç dosyası daha açıldı. İddiaya göre; Kübra Ç., avukat olmadığı halde mahkemede kendisini "stajyer avukat" olarak tanıttı. Yaşananlardan sonra Yasemin G., kızının avukat olmadığı halde avukat cübbesi ile fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştığını, yargılandığı davada kendini stajyer avukat olarak tanıttığını, bu şekilde yargıyı yanılttığını belirterek Kübra Ç,. hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Kübra Ç. ifadesinde, mezun olduğu Maltepe Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nda okurken avukat yanında staj yaptığı dönemde avukat cübbesi ile fotoğraf çektirdiğini, sosyal medya hesabından paylaştığını, ancak Asliye Ceza Mahkemesi'nde stajyer avukat olarak yazılması durumunu sonradan fark ettiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.



İKİ DAVA, ORTAK PROFİL

Savcılık, şüpheli Kübra Ç.'ye "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava daha açtı. Önce annesine saldırdığı için yargılandığı davada hâkim karşısına çıkan Kübra Ç., adalet sistemini yanıltmak amacıyla özel bir kıyafeti usulsüzce kullandığı gerekçesiyle de ikinci kez hâkim karşısına çıkacak.

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