2025'in en güçlü orduları açıklandı: Türkiye dünyada 9. sırada

Global Firepower’ın 60’tan fazla kriterle hazırladığı 2025 askeri güç sıralamasında Türkiye, dünyanın en güçlü 9. ordusu olarak öne çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025

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ABD Başkanı Donald Trump, West Point Askeri Akademisi'nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Dünyanın gördüğü en güçlü orduyu ben yeniden inşa ettim ve güçlendirdim" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Trump'ın bu iddialı çıkışı küresel askeri güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle 145 ülkenin yer aldığı "en güçlü ordular" listesi bir kez daha tartışma konusu olurken, Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri de büyük merak uyandırdı. Peki askeri gücü en yüksek ülkeler hangileri? İşte dünya genelindeki son tablo ve Türkiye'nin dikkat çeken konumu.



2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü orduları, ABD merkezli Global Firepower'ın kapsamlı araştırmasıyla güncellendi. 60'tan fazla kriterin dikkate alındığı bu sıralama askeri gücün çok boyutlu değerlendirmesini ortaya koyuyor. Türkiye gücüyle dünyanın 9'uncu büyük ordusu olarak yer aldı.

1- ABD

2- Rusya

3- Çin

4- Hindistan

5- Güney Kore

6- Birleşik Krallık

7- Fransa

8- Japonya

9-TÜRKİYE

10- İtalya

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