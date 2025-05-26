Türkiye 1 numara | Ukraynalı model Antalya'da sağlığına kavuştu

Malika Murtazina, kanser oldu. Ülkesinde çare yoktu. Antalya'da 1 cm'lik delikten yapılan kapalı ameliyatla şifa buldu. 'Türk doktorları dünyanın en iyisi' diye konuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025

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Murtazina, 2023'te kolon kanserine yakalandı. Ameliyat olup kemoterapiye başladı ancak hastalık karaciğerine sıçradı. O da Antalya'da Prof. Dr. Alihan Gürkan'ın kapısını çaldı.



Gürkan, Murtazina'ya laparoskopik cerrahi yöntemini uyguladı. Karnından 1 cm'lik delik açtı. Robotik kameralarla ulaştığı kanserli alanı temizleyip genç kadını kurtardı.

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