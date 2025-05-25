Suya düşen kardeşini kurtarmak istedi hayatını kaybetti!

11 yaşındaki Dilan Sungur, sulama kanalına düşen 7 yaşındaki kardeşi Kader’i kurtarmak için suya atladı. Ancak akıntıya kapıldı. Kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren Kader ise hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Acı olay, Adana Yumurtalık'ta yaşandı. Dilan Sungur (11), önceki gün akşam saatlerinde kardeşi Kader'in sulama kanalına düştüğünü gördü. Bunun üzerine hiç düşünmeden kardeşini kurtarmak için suya atladı.

Ancak iki kardeş akıntıda sürüklenmeye başladı. Bu sırada bölgeden geçen amcaları İsmail Sungur, çığlıkları duyunca yardıma koştu. Yeğenlerinin sürüklendiğini gören İsmail Sungur suya atlayıp, ikisini de kıyıya çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dilan Sungur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren Kader ise hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı, akşam saatlerinde ise ailesine teslim edildi.

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