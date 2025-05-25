Arkadaşlık krizi şantaja dönüştü! "Can güvenliğim yok" dedi şikayetçi oldu

İstanbul’da bir öğrenci, eski arkadaşı tarafından çıplak fotoğraf tehdidine ve sahte ihbarlara maruz kaldı. 'Can güvenliğim yok' diyen genç kızın şikayeti üzerine Medine Ö. hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul'da öğrenci Eylül O. (19) ile 4 yıldır arkadaşlık eden Medine Ö.'nün arası açıldı. Eylül O., Medine Ö.'nün telefonundan sık sık mesaj ve arama almaya başladı. Arkadaşına ait olmayan çıplak fotoğrafları onunmuş gibi ailesine yaymakla korkutan Medine Ö., CİMER üzerinden sahte ihbarlar yaparak genç kızın kapısına polis yolladı.

"SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM"

Eylül O., yaşananları şöyle anlattı: "Bana ait olmayan çıplak fotoğrafları aileme yayacağı yönünde de tehditler savuruyor. Benim ve ailemin can güvenliği yok. 'Cezalandırılmasını istiyorum." İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Medine Ö. hakkında, "tehdit" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN