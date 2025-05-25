Erzincan'da "Okuldaki Çiftlik" projesi hayata geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 'Okuldaki Çiftlik' projesi başlatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile "Okuldaki Çiftlik" projesi başlatıldı.

"Mucize görmek istersen bir tohum ek!" sloganı ile başlatılan proje ile çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedefleniyor.

Ülke genelinde 28 ili kapsayan projede her ilde bir okul ve bir sınıf belirlenmişti. Erzincan'daki proje, Demirkent TOKİ İlkokulu'nda geçtiğimiz yıl başlatılmıştı.

Okul bahçesinde kurulan serada ikinci yılda üretim gerçekleştirmek üzere sebze fidelerinin dikimi gerçekleştirildi. Minik seracılar fide dikmek için birbiriyle yarışırken, teknik ekipler işin püf noktalarını öğrencilere anlattı.

Hasan ÇAKMAK

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