İngiliz güzel Milla Magee'den Miss World’de utandıran itiraf!

Miss World yarışması için Hindistan’da bulunan İngiliz güzel Milla Magee, ‘buraya insanlara kiraya verilmek ve ortak yaşlı zengin erkek sponsorlara teşhir edilmek için gelmedim’ deyip çekildi. 2024 Türkiye güzeli İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Miss World'ün finali 31 Mayıs'ta Hindistan'da düzenlenecek. Ancak yarışma hakkında İngiliz güzel Milla Magee'den yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz güzel, organizatörlerin kendisini sömürdüğünü düşündüğü için Miss World güzellik yarışmasından çekildi.

Yarışmayı bırakan ilk güzel olan 24 yaşındaki Milla, "Fark yaratmak için oraya gittim ama gösteri yapan maymunlar gibi oturmak zorunda kaldık. Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım. Kendini bir f....e gibi hissediyorsun" dedi.

Milla, zengin erkek sponsorların önünde teşhir edildikten sonra tavır almaya karar verdiğini söyledi. Yarışmacılara 7/24 makyaj yapmaları ve kahvaltı dahil tüm gün balo elbisesi giymeleri söylendi.

HER MASAYA İKİ GÜZEL OTURACAK

Milla, gösteriye yatırdıkları para karşılığında orta yaşlı erkekleri eğlendirmek zorunda olduklarının söylenmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Altı kişilik her masada iki kız vardı. Bizden, onlara teşekkür etmek için bütün akşam yanlarında oturup onları eğlendirmemiz bekleniyordu. Bunu inanılmaz buldum. Buraya insanların eğlenmesi için kiraya verilmek için gelmedim. Kendimi bir f....e gibi hissettirdiler. Kendimi asla böyle bir durumda bulacağımı beklemiyordum. Orada bu insanları memnun etmek ve performans gösteren maymunlar gibi oturmak için bulunuyorduk. Buna dayanamadım. Daha fazla dayanamadım. Miss World'ün değişmesi gerek." Milla, 16 Mayıs'ta organizatörlere istifa ettiğini bildirdi ve evine uçtu. Milla'nın finaldeki yerini şimdi Miss England ikincisi 25 yaşındaki Charlotte Grant alacak.

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