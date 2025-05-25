Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürülmüştü! Apartman sakini konuştu: Bıçağı saplayıp bırakmış

İstanbul Beşiktaş'ta, eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (63), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (21) tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın tanıklarından bir apartman sakini, yaşananları şöyle anlattı: 'Komşular camdan baktığında, kız bir an apartman önünde duraklamış, sonra kilise tarafına kaçmış. Bıçağı saplayıp bırakmış.'

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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İstanbul Beşiktaş'ta, eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (63), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (21) tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli, yakalandı. Güvenlik kameraları, ikilinin apartmana girdiği anları ve şüphelinin kaçışını saniye saniye kaydetti.

Fatma Gülsüm P., ifadesinde Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını iddia etti. Olayın tanıklarından bir apartman sakini, yaşananları şöyle anlattı: "Gürültüye uyandım. Bıçaklamış, daireden çıkıyor. 5 numaralı dairenin önünde yığılıyor. Komşular camdan baktığında, kız bir an apartman önünde duraklamış, sonra kilise tarafına kaçmış. Bıçağı saplayıp bırakmış."

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