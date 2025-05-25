Konya'da Sena Ceran eski eşinin saldırısına uğradı! İmdat çığlığı attı: "Ölmek istemiyorum"

Konya’da yaşayan Sena Ceran, boşandığı eşi Fatih Çiftçi’nin saldırısına uğradı. Market önünde tekme tokat darbedilen genç kadın, “Kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Konya'da yaşayan Sena Ceran, eski eşi Fatih Çiftçi'den boşandı. Boşansa da eski kocasından bir türlü kurtulamadı. 18 Mayıs'ta Fatih Çiftçi, Sena Ceran'ın çalıştığı markete gitti. Zorla dışarı çıkararak tekme ve yumrukla darbetti. Sena Ceran, eski eşinden şikayetçi oldu. Fatih Çiftçi, 10 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

Sena Ceran, imdat çığlığı attı: Ölmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum.

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