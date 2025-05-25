Akciğerine kaçan kolonya tıkacı 50 yıl sonra çıkarıldı!

Konya'da yaşayan Habibe Bahtiyar (68), kronik öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. Bahtiyar'ın 50 yıl önce bir kolonya tıkacı yuttuğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Konya'da yaşayan Habibe Bahtiyar (68), kronik öksürük şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celalettin Korkmaz, astım rahatsızlığı da bulunan Bahtiyar'ın tedaviye rağmen rahatlamaması üzerine, tomografi istedi. Radyolojik incelemede Bahtiyar'ın sağ akciğer alt bronşunda bir kitle tespit edildi.

İlk aşamada bunun bir tümör olduğunu düşünen Korkmaz, detaylı inceleme yapınca bu görüntünün sert ve kaygan bir cisim olduğunu belirledi. Bahtiyar'ın 50 yıl önce bir kolonya tıkacı yuttuğunu öğrenince hemen operasyona karar verdi. Bahtiyar, yarım saatlik ameliyatla tıkacın çıkarılmasıyla kendine geldi. Dr. Korkmaz, "Meslek hayatımda böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum" dedi.

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