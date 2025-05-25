İki oğluna adanmış bir ömür!

Üç çocuk annesi Kadriye Güven, hayatını beyin felci hastası iki oğluna adadı. Her gün onları, gezmeye çıkarıp mutluluklarını paylaşıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Kayseri Melikgazi'de yaşayan 3 çocuk annesi Kadriye Güven'in çocuklarından Mustafa (10) ile Ömer (11), Serebral palsi (Beyin felci) hastalığı ile dünyaya geldi.

Güven çifti, hayatlarının büyük bir kısmını hastanede geçirdi. Yürüyemeyen, konuşamayan, duymayan ve zihinsel engelli olan çocuklarını sevgiyle büyüten Kadriye Güven, onların bakışlarından ne istediklerini anlıyor. Onları bebek arabasına koyup gezdiriyor. Çocukları katı beslenemediği için tüm yiyecekleri püre haline getiren Güven, aynı zamanda aile ekonomisine katkı için kete, mantı, tandır ekmeği gibi ürünleri yapıp satıyor.

Kadriye Güven, "İki çocuğunun da hasta olması bir anne için zor. Baktım olmayacak, kendimi toparladım. Sürekli fizik tedaviye gidiyoruz şimdi. Beslenmeleri özel. Yedirdiğim şeyleri püre şekline getiriyorum. Yedirdiğim şeyleri biraz daha zenginleştiriyorum ki biraz onlara fayda sağlasın" şeklinde konuştu.

Çocuklarını sürekli toplum içine çıkardığını aktaran anne Kadriye Güven, "Eve kapatma gibi bir durum olmuyor. Mesela gezmeyi seviyorlar. Sürekli bebek arabasında gezdiriyorum. Bakışlara aldırmıyorum" dedi.

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