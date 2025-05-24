Yeşilçam oyuncusu evinde cinayete kurban gitti!

Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. tarafından evinde bıçaklanarak katledildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Tüyleri ürperten olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hollanda'da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, bir süre önce Beşiktaş'taki evine geldi.

Sulukahya, olay günü sosyal medyadan tanıştığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi evine davet etti. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada mutfaktan bıçak alan Fatma Gülsüm P., Mehmet Serdar Sulukahya'yı defalarca bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Mehmet Serdar Sulukahya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Polis ekipleri, evdeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüpheli gencin, binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Polis, Fatma Gülsüm P.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Mehmet Serdar Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını ve mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Katil zanlısı Fatma Gülsüm P., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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