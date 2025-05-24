Tebessüm Gönüllüleri Grubu okulları güzelleştiriyor!

Mersin Halk Eğitim Merkezinde El Sanatları öğretmenliği yapan 2 çocuk annesi Yasemin Birbudak en yakın arkadaşının lösemi hastası kızından etkilenerek 12 yıl önce kurduğu 'Tebessüm Gönüllüleri Grubu' okulları güzelleştirmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Mersin Halk Eğitim Merkezinde El Sanatları öğretmenliği yapan 2 çocuk annesi Yasemin Birbudak en yakın arkadaşının lösemi hastası kızından etkilenerek 12 yıl önce kurduğu "Tebessüm Gönüllüleri Grubu" okulları güzelleştirmeye devam ediyor.

Grubun son adresi ise Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Demirçelik Anaokulu oldu. Okul Müdürü Mahire Gonca Özyıldız'ın da onayıyla, diğer gönüllülerle birlikte okulun duvarlarını boyayarak 2 günde gül bahçesine dönüştürdü.

Birbudak, "Gönüllerde mutluluk, yüzlerde tebessüm bırakarak motive olduk. Duvarlarını renklendirmenin öğrencileri mutlu edeceğini düşünerek bu işe giriştik" dedi.

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