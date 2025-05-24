Gönüllü berberlerden depremzede çocuklara bayram sürprizi!

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta, gönüllü berberler 150 depremzede çocuğu bayrama hazırladı.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Asrın felaketinin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ta berberler, depremzede çocukları bayrama hazırlamak istedi. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Özkömeç'in katkılarıyla gönüllü kadın ve erkek berberler Onikişubat'taki Büyüksır okulunda 150 çocuğun bayram tıraşlarını yapıp, onlara ayakkabı hediye etti.

Faaliyetin öncülüğünü yapan Bir Tebessüme Değer Derneği Başkanı Fatih Akpınar ise "Elimizden geldiğince bu evlatlarımızın yanında olmaya, depremin yaralarını biran önce sarmak için mücadelemizi veriyoruz. Günün sonra onlarda mutlu oluyor bizde mutlu oluyoruz. Onların bir kere gülmesi bizim için en güzel hediye oluyor" dedi.

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