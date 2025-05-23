İş insanı Fikret Öztürk'ün yalısında 24 milyon TL'lik soygun!

İş insanı Fikret Öztürk’ün yalısına giren 4 hırsız, 24 milyon TL’lik ziynet eşyası ve dövizini çaldı. 2’si yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025

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Ünlü akaryakıt firması sahibi, aynı zamanda Bodrumspor başkanlığı yapan Fikret Öztürk'ün, İstanbul Üsküdar'da villasına geçtiğimiz yıl hırsızlar dadandı.

Villadaki kasayı çalan 4 hırsızdan 2'si operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapsi istendi.

Öztürk, zararının 24 milyon lira olduğunu belirtti. Çalınanlar arasında ise yüksek kıratlı yüzükler, Ay-Yıldızlı kolye-broş, inci küpeler, Afrika'dan alınma Ametist taşlı set olduğu öğrenildi.

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