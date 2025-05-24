Tarım işçisi sulama kanalında ölü bulundu
Osmaniye’de sulama için mısır tarlasına giden tarım işçisi Murat Arı’dan haber alamayan tarla sahibi, Arı’yı sulama kanalında hareketsiz buldu.
Osmaniye'de sulama için mısır tarlasına giden tarım işçisi Murat Arı'dan haber alamayan tarla sahibi, durumu kontrol etmek için bölgeye gitti.
Murat Arı'yı sulama kanalında hareketsiz halde bulan tarla sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Murat Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.