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Hakkari'de öğrenci servisi devrildi: 14 kişi yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA
AA
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Hakkari’de öğrenci servisi devrildi: 14 kişi yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Hakkari'de öğrenci servisi devrildi (AA)Hakkari'de öğrenci servisi devrildi (AA)

Sertip D. idaresindeki 30 D 2044 plakalı öğrenci servisi, Altınsu köyü Bermeş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari'de öğrenci servisi devrildi (AA)Hakkari'de öğrenci servisi devrildi (AA)

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 13 öğrenci, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari'de minibüs devrildi: 14 yaralı

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