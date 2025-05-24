Sultanın eşyaları ikinci el pazarında

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunu Mesude Evliyazade’nin Sarıyer’deki lüks evinden çalınan milyonluk eşyalar hizmetçi T.Ç. ve kızı tarafından internette satışa çıkarıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı olan Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade, evinde yatılı kalan yardımcısı tarafından soyuldu. Hırsızlık yapan kadın evde bulunan ve aralarında Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'dan miras kalan yüzük ve yine pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu 13 milyon liralık mücevheri çaldı. Yakalanan kadın, mücevherleri sattığını söyledi. Çalınanlar arasında Ulviye Sultan'dan kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin tek başına fiyatının 6 milyon lira olduğunu belirtti.

YARDIMCISI İTİRAF ETTİ

Evdeki değerli eşyaların çalındığını 1 ay sonra fark eden Evliyazade, soluğu poliste aldı. İstanbul Emniyeti, hırsızlığı araştırarak çalışan T.Ç.'yi Esenyurt'ta yakaladı. Gözaltına alınan yardımcı yapılan sorgulamada, çaldığı mücevherleri sattığını itiraf etti.



GERİ ALAMADIM

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade'nin Sarıyer'deki lüks evinden çalınan milyonluk eşyaların hizmetçi T.Ç. ve kızı tarafından internette satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Evliyazade, "Eşyalarımı arattığımda, birebir aynı ürünleri dijital vitrinde gördüm. Yıllarca biriktirdiğim, anılarla dolu eşyalarım satıştaydı" dedi. Hemen platform yetkilileriyle harekete geçtiğini söyleyen Evliyazade, çalıntı eşyaların iadesini istedi ama bununla ilgili bir işlem yapılmadığını söyledi.

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