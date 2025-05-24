Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde tehditden 5 kişiye mahkumiyet

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan çocvuk yaştaki 5 sanık hakkında karar çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan çocvuk yaştaki 5 sanık hakkında karar çıktı.

Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davada "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla tutuklu yargılanmalarına başlanan 5 kişiden 3'ü duruşma salonuna getirildi, 2'si Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "yaş küçüklüğü" maddesinden indirim uyguladığı M.G., E.K., A.S.D., H.E.A. ve K.G. için "suçu ve suçluyu övme" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

Bu kişiler hakkında "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan beraat kararı veren mahkeme, M.G.'yi "silahla tehdit" suçundan yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulayıp 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, E.K., A.S.D., H.E.A. ve K.G.'yi haklarında birden fazla adli kontrol tedbiri uygulayıp tahliye etti.

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