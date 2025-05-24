Kiraz öğretmenden öğrencileriyle geri dönüşüm sergisi! Çöpten kendi elleriyle kağıt ürettiler

Kiraz öğretmen, öğrencileriyle farkındalık yaratacak bir çalışmaya imza attı. Çöpe giden kağıtları, geri dönüşüme aldı. Elde ettiği yeni kağıtlara resim çizip sergiye çıkardı.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Siir'tin Kurtalan ilçesindeki Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy okulunda 3 yıl önce göreve başlayan okul öncesi öğretmeni Kiraz Ebinç Tül, okulda gerektiğinde fazla kâğıt tüketimi olduğunu fark etti.

Bu durum karşısında kollarını sıvayan Kiraz öğretmen bir toplantı yaparak aklındaki projeyi hem çocuklara hem de ailelerine bildirdi. Ailelerin de desteğiyle atık kâğıtları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla öğrencileriyle birlikte harekete geçti. Küçük ya da büyük boyuttaki tüm kâğıtları 3 yıl boyunca okulda geri dönüşüm kutusunda biriktirdi.

Öğrencileriyle bikrlikte bunları leğenlerde nişastalı suyun içine koyarak hamur haline getirdi. Sonra presleyip yeniden kâğıt elde etti. Bu kağıtlara yaptıkları resimlerden sergi açmaya hazırlandıklarını belirtti.

Kiraz öğretmen, "Çocuklar üretim ve tüketimin önemini anladılar. Geri dönüşüm kutuları oluşturduk. Çocuklarda ağaçları koruma, su kaynakları bilinci, çevre kirliliği ve enerji tüketimi bilinci de oluştu" dedi.

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