Güle güle Omura! Japon bilim adamına veda

Türkiye'de arkeoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Japon bilim adamı Dr. Sachihiro Omura (76), ömrünü adadığı Kırşehir Kaman'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025

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Türkiye'de arkeoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Japon bilim adamı Dr. Sachihiro Omura (76), ömrünü adadığı Kırşehir Kaman'da gözyaşlarıyla uğurlandı.

40 yılı aşkın süredir kazılarını sürdürdüğü ve büyük emeklerle kurduğu Kaman Kalehöyük Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün bahçesinde Omura için tören yapıldı. Enstitü bahçesinde hazırlanan anma köşesine öğrencileri, meslektaşları ve bölge halkı gözyaşları içinde Omura Hoca'sına vedasını yaptı. Cenazenin Japonya'ya gönderileceği açıklandı.

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