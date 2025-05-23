100 milyon TL iddiası | Türkiye bu olayı konuşuyor! Baba Özer Aci gelini Şükriye'ye isyan etti: Torunumu kan parasıyla mı büyüteceksin

Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci’yi öldürüp annesi Eylem Tok’la ABD’ye kaçtı. Maktulün eşi Şükriye Aci ise “Maddi ve manevi zararım giderildi” diyerek şikayetini geri çekti. Baba Bülent Cihantimur’dan aldığı paranın 100 milyon lira olduğu iddiası gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025

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İstanbul Eyüpsultan'da Timur Cihantimur (17), 1 Mart 2024'te lüks cipiyle çarptığı 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı. Aci'nin ailesi hukuk savaşı başlattı.

Anne-oğlu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı. ABD'de yakalanan ikili hakkında Türkiye'ye iade kararı alındı. Ancak Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin "Maddi ve manevi zararımız karşılandı" diyerek şikayetini geri çekmesi büyük tepki topladı. Baba Özer Aci ve anne Pervin Aci, a Haber ekranlarında gelinlerini hedef aldı.

"BİZ DAVADAN VAZGEÇMEDİK"

Pervin Aci, "Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Geçimi çok lükstü. Göktürk'te ona daire verdim. Aylık 50 binin üzerinde maaşı var. Bir sürü kiradan gelir alıyor. Ona verdiğimiz villadan taşındı, annesinin yanına, giriş kata taşındı; sırf para alabilmek için. Oğlumun kanında boğulsunlar. Oğlumun kanını sattı. 2-3 senelik kocasını bıraktı. Helal etmiyorum" dedi.

Baba Özer Aci ise davasından vazgeçmediğini açıkladı. Aci, "Kanunlarımız çerçevesinde yasal mirasçı oğlu ve gelinim. Üzülerek belirteyim. Maddi ve manevi haklarından vazgeçtiğini belirtmiş. Acaba çocuğu için yaptığı bu hamleyi neden benden gizli yaptığını kendisine sizin aracılığınızla sorarım. Benim yüzüme karşı avukatımla bir olup gelinimi dolandıracakmışım veya torunumu dolandıracakmışım. Şimdi o, torunumun büyükbabasını dolandırmadı mı? Avukatıyla bir oldu. O parasında boğulsun onun. Ne kadar ücret aldığını, kaç para aldığını, oğlumun kanını kaça sattığını bilmiyorum." dedi.



HAKKI OLANI ALMIŞ!

Şükriye Aci'nin şikayetten vazgeçmesi karşılığı baba Bülent Cihantimur'dan 100 milyon lira aldığı ileri sürüldü. Böyle bir parayı almadığını söyleyen Aci, "Hakkımız olan, oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacağımız olan parayı bu şekilde almış oldum" dedi.



'SORUŞTURMAYA ETKİSİ YOK'

Avukat Candaş Gürol, "Suçlama olası kast ile olduğundan şikayete tabii değil. Bir kısım müştekilerin şikayetten vazgeçip, aralarında anlaşmış olmaları soruşturma dosyasına bir etki etmez. Sanığın suç tarihi itibarıyla yaşının küçük olması bir indirim sebebi yaratıyor" dedi.



Baba Özer Aci, A Haber'e konuştu:

Torunum 'Beni babamın kanıyla mı besledin derse ne yapacak! O 3 yıllık kocasını kaybetti. 30 yıllık evladımı. Oğlumun kanını 100'e mi sattı, kaça sattı bilmiyorum. Aldığı parada boğulsun! Dava kapanmayacak.



Şükriye Aci'ye ödemeyi kamuoyunda 'popo doktoru' olarak tanınan estetik doktoru baba Bülent Cihantimur'un yaptığı öğrenildi.

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