Karabük'te skandal olay | Casus kamera ile Türkiye'yi izledi! 55 bin görüntü topladı

Karabük'te yasa dışı yollarla temin ettiği ve kalem, elektrik prizi, saat, garaj kumandası gibi cihazlara yerleştirilebilen casus kameraların internet üzerinden satışını yapan ve bu cihazlara IP ile uzaktan erişim sağlayarak Türkiye genelinde binlerce kişinin görüntülerini kaydeden şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Karabük'te yasa dışı yollarla temin ettiği, kalem, elektrik prizi, saat, garaj kumandası gibi cihazlara yerleştirilmiş casus kameraların internet üzerinden satışını yapan ve bu cihazlara IP ile uzaktan erişim sağlayarak Türkiye genelinde binlerce mağdurların görüntülerini kaydettiği belirlenen bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ele geçirilen harddikslerde Türkiye'nin genelinde bir çok ili kapsayan ve kayıt edilmiş 55 bin görüntü olduğunu tespit eden ekipler, görüntülerin içersinde 38'i yetişkin, 11'i çocuk olan uygunsuz görüntüler olduğu da belirlendi. Zanlı tutuklandı.

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